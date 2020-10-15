15 октября 2020, 15:38
В Турции скончался российский турист с подтвержденным коронавирусом
В Турции скончался российский турист, у которого был выявлен коронавирус. Еще 53 россиянина переболели COVID-19 на турецких курортах и получили необходимое лечение, сообщает «Турпром» со ссылкой на данные страховой компании «Согласие»
В Турции скончался российский турист, у которого был выявлен коронавирус. Еще 53 россиянина переболели COVID-19 на турецких курортах и получили необходимое лечение, сообщает «Турпром» со ссылкой на данные страховой компании «Согласие».
В страховой компании рассказали, что в сентябре и октябре в Турции были урегулированы 54 страховых случая: 27 туристов были госпитализированы, а остальные — изолированы в отелях. Один из заболевших туристов скончался в результате осложнений, а страховщики организовали и оплатили транспортировку его тела на родину.
Еще два случая заражения россиян коронавирусом были зафиксированы в Египте и один — в ОАЭ.