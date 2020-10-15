Борцы с коррупцией нашли у мэра Казани коллекцию часов стоимостью 120 млн рублей
Штаб Алексея Навального в Казани опубликовал расследование о коллекции дорогостоящих часов мэра города Ильсура Метшина. Расследование основано на фотографиях чиновника, опубликованных пресс-службой мэрии и СМИ. Сотрудники штаба оценили коллекцию наручных часов мэра Казани в 120,5 млн рублей
Штаб Алексея Навального в Казани опубликовал расследование о коллекции дорогостоящих часов мэра города Ильсура Метшина. Расследование основано на фотографиях чиновника, опубликованных пресс-службой мэрии и СМИ.
Сотрудники штаба оценили коллекцию наручных часов мэра Казани в 120,5 млн рублей.
Самый «дешевый» экземпляр в коллекции Ильсура Метшина – это золотые часы Rolex Daytone. В них чиновник впервые появился на публике в 2012 году. Сейчас такую модель можно купить за 1,5 млн рублей, а официальный доход мэра Казани в 2012 году составил всего 2,5 млн рублей. Примечательно, что в том же году чиновник приобрел апартаменты в ЖК «Кристалл» стоимостью 80 млн рублей.
Также у Ильсура Раисовича были обнаружены часы Breguet Classique (сейчас их можно купить за 1,8 млн рублей), Ulysse Nardin El Toro (стоимость от 3,5 до 4,5 млн рублей), Rolex за 7,5 млн рублей, Breguet Tourbillon за 17 млн рублей, Patek Philippe White Gold Celestial за 23 млн рублей.
Однако «звездой» коллекции мэра Казани можно назвать часы Ulysse Nardin Genghis Khan (Чингисхан), стоимость которых составляет 573 тысяч евро (примерно 50 млн рублей). Отметим, что в последние несколько лет мэр декларировал годовой доход в размере около 5 млн рублей.
Модель «Чингисхан» была выпущена ограниченным тиражом в 30 копий. На циферблате там установлены движущиеся фигурки, так называемые жакемары, которые время от времени ненадолго «оживают», чтобы изобразить сцену боя, а всадник на правой стороне часов бьет копьем в кольцо. «Надевает их и чувствует себя великим ханом и повелителем народов», - отмечают борцы с коррупцией.
Штаб Алексея Навального в Казани подал заявление в прокуратуру с требованием проверить несоответствие доходов и расходов у мэра Ильсура Метшина.