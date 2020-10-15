В ФСБ сообщили о предотвращении террористической атаки на монумент «Родина-мать»
Центр информационный связей ФСБ России сообщил о предотвращении терактов в Волгограде. Подозреваемые, в частности, планировали совершить атаку на монумент «Родина-мать»
Центр информационный связей ФСБ России сообщил о предотвращении терактов в Волгограде. Подозреваемые, в частности, планировали совершить атаку на монумент «Родина-мать».
Еще несколько терактов злоумышленники планировали осуществить в зданиях органов власти.
По версии ФСБ, в Волгограде действовала ячейка запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».
Задержания по делу о подготовке терактов проводились в Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Майкопе. В Волгограде двое боевиков оказали сопротивление и были уничтожены ответным огнем.
При обыске силовики изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к самодельным взрывным устройствам, а также литературу религиозного характера и карту Волгограда с отмеченными на ней местами будущих терактов.