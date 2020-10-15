Евросоюз ввел персональные санкции против бизнесмена Евгения Пригожина
Евросоюз ввел персональные санкции против прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина. Его включили в санкционный список из-за его деятельности в Ливии
Евросоюз ввел персональные санкции против прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина. Его включили в санкционный список из-за его деятельности в Ливии.
В официальном журнале Европейского союза сообщается, что Евгений Пригожин, которого российские СМИ окрестили «поваром Путина», занимается и оказывает поддержку деятельности частной военной компании «Вагнер» в Ливии, «которая угрожает миру, стабильности и безопасности страны».
ЕС считает вагнеровцев причастными к многократным нарушениям эмбарго на поставки оружия в Ливию, установленного в Совбезе ООН.
Кроме того, ЧВК «Вагнер» участвовала «в многочисленных военных операциях против одобренного ООН правительства национального согласия» страны и «внесла свой вклад в нанесение ущерба стабильности Ливии и подрыв мирного процесса».
Санкции предполагают запрет на въезд в страны ЕС, а также заморозку активов на территории союза.