Президент Нагорного Карабаха ограничил въезд и выезд из республики
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян подписал указ о введении ограничений свободного передвижения лиц и транспортных средств
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян подписал указ о введении ограничений свободного передвижения лиц и транспортных средств.
Глава республики ввел особый режим выезда за пределы территории НКР, а для я реализации временных ограничений прав и свобод указом создал комендатуру. Ее возглавил директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карен Саркисян, сообщает «Sputnik Армения».
Указом президента выезд с территории Карабаха ограничен для граждан, подлежащих мобилизационному призыву, а разрешен только в особых случаях при наличии пропуска, выданного комендантом.
Напомним, конфликт Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. В октябре Баку и Ереван договорились с 10 октября прекратить огонь и начать обмен пленными, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.