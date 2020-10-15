В Москве в ночные клубы и бары будут пускать по QR-коду
Доступ работников и посетителей заведения, открытых с 00:00 до 06:00, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. При входе в увеселительное заведение посетители и сотрудники будут должны сканировать QR-код либо отправить смс-сообщение на номер 7377
В Москве с 19 октября по указу мэра Сергея Собянина вводится система идентификации посетителей ночных клубов и баров по QR-коду.
Доступ работников и посетителей заведения, открытых с 00:00 до 06:00, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. При входе в увеселительное заведение посетители и сотрудники будут должны сканировать QR-код либо отправить смс-сообщение на номер 7377.
В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей бара или ночного клуба все, кто присутствовал с ним в одном заведении, оповестят об этом и предложат сдать тест на коронавирус.
Сергей Собянин отметил, что в клубах и барах невозможно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. «В условиях роста заболеваемости последних недель есть все основания для введения повторного запрета. Тем не менее, мы не хотели бы идти на этот шаг. (…) Поэтому после консультаций с представителями развлекательных заведений было принято решение провести эксперимент», - сообщил мэр.