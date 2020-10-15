Евросоюз ввел санкции против главы ФСБ и замглавы администрации президента
Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одной организации из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Ранее европейские специалисты установили, что политик был отравлен веществом группы «Новичок»
Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одной организации из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Ранее европейские специалисты установили, что политик был отравлен веществом группы «Новичок».
В санкционный список вошли глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления по внутренней политике администрации президента Андрей Ярин, двое заместителей министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Ограничения ЕС также ввел в отношении Государственного НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в котором мог быть создан боевой яд «Новичок».
Всем фигурантам санкционного списка запрещен въезд в страны ЕС, а их активы на территории союза подлежат заморозке.