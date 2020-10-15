15 октября 2020, 12:49
Дочернее предприятие «Газпрома» потратит 27,8 млн рублей на пять «Мерседесов»
Дочернее предприятие «Газпрома» - «Газпром комплектация» - выделило 27,8 млн рублей на покупку пяти автомобилей Mercedes-Benz. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок
Дочернее предприятие «Газпрома» - «Газпром комплектация» - выделило 27,8 млн рублей на покупку пяти автомобилей Mercedes-Benz. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
По данным «МБХ медиа», закупку «Газпром комплектация» проводит у единственного поставщика.
Один Mercedes-Benz обойдется «Газпрому» в 5 млн 557 тысяч рублей. За эту цену можно приобрести Mercedes-Benz Е-Класс в «богатой» комплектации или V-Класс в стандартной комплектации.
Местом поставки люксовых автомобилей в тендерной заявке значится поселок Ильский в Краснодарском крае, где есть база у «Газпром трансгаз».