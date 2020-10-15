В Москве передвижные камеры наблюдения научат выявлять нарушителей карантина
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы решил модернизировать передвижные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Задумка состоит в том, чтобы перепрофилировать камеры на выявление людей, нарушающих карантин
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы решил модернизировать передвижные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Задумка состоит в том, чтобы перепрофилировать камеры на выявление людей, нарушающих карантин.
«Открытые медиа» обнаружили на портале госзакупок тендер на «усовершенствование» 59 микроавтобусов, на крыше которых установлены камеры фиксации нарушений ПДД. Стоимость контракта составляет 98 млн рублей.
Предполагается, что после модернизации передвижные камеры станут фиксировать 64 вида правонарушений вместо существующих 14. В их числе оказалось и «нарушение режима самоизоляции в режиме карантина».
В ЦОДД на вопрос «Коммерсанта», зачем добавлять в функционал передвижных камер возможность искать нарушителей режима изоляции, заявили, что все комплексы «должны работать в синхронном режиме».