15 октября 2020, 11:56
Минздрав зарегистрировал препарат ремдесивир для лечения коронавируса
Ранее компания «Фармасинтез» сообщила о регистрации «Ремдесивира» и готовности выпускать лекарство под торговой маркой «Ремдеформ» в случае снятия действующего патентного ограничения
Минздрав России зарегистрировал два препарата «Ремдесивира» для лечения коронавируса COVID-19.
Регистрационные удостоверения ведомство выдано на зарубежный оригинальных препарат и его российский аналог.
Ранее компания «Фармасинтез» сообщила о регистрации «Ремдесивира» и готовности выпускать лекарство под торговой маркой «Ремдеформ» в случае снятия действующего патентного ограничения.
Разработчик оригинального препарата является американская Gilead Sciences.
«Ремдесивир» разрабатывали для лечения лихорадки Эбола, а в мае 2020 года лечить им коронавирусную инфекцию разрешили в США. С июня этот препарат для лечения коронавируса стали использовать в Евросоюзе.