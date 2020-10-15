Президент Киргизии на фоне массовых протестов заявил о готовности уйти в отставку
Глава государства заявил, что назначение нового правительства не сняло напряженность в обществе, а «агрессия протестующих не утихает». Поскольку манифестанты требуют отставки президента, то он готов уйти
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку на фоне народных протестов.
Глава государства заявил, что назначение нового правительства не сняло напряженность в обществе, а «агрессия протестующих не утихает». Поскольку манифестанты требуют отставки президента, то он готов уйти.
«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории страны как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан», - заявил Сооронбай Жээнбеков.
Президент также обратился к лидерам оппозиции с просьбой «увести своих сторонников с улиц».
Напомним, что массовые протесты в Бишкеке начались после парламентских выборов в стране, которые выиграли проправительственые партию. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер, по данным центризбиркома, преодолели четыре.
После захвата демонстрантами здания парламента, ЦИК Киргизии объявил результаты выборов недействительными. Позже премьер-министр и спикер парламента подали в отставку.