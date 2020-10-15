15 октября 2020, 11:40
Специалисты Крымского федерального университета сообщили о создании вакцины от COVID-19
Специалист назвал преимуществом крымской вакцины возможность ее интроназального приема. Ученые надеются продолжить исследования вакцины после получения соответствующего финансирования
В Крымском федеральном университете (КФУ) создали новую вакцину от коронавирусной инфекции.
Доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок рассказал РИА Новости, что оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо. Последний несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген с «зашитым» фрагментом генома SARS-CoV-2.
Специалист назвал преимуществом крымской вакцины возможность ее интроназального приема. Ученые надеются продолжить исследования вакцины после получения соответствующего финансирования.
Напомним, что пока в России официально зарегистрированы вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».