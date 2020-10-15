Глава иркутского Минздрава ушла на больничный после задержания своего сына
В Иркутской области исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталья Ледяева ушла на больничный после задержания ее сына Илью Белоусова
В Иркутской области исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталья Ледяева ушла на больничный после задержания ее сына Илью Белоусова.
Мужчина проходит по делу о закупках медицинского оборудования для учреждений Минздрава в период пандемии коронавируса, сообщает «Тайга.Инфо».
Накануне сотрудники Следственного комитета по области провели в Минздраве обыски по делу о закупке некачественных медицинских масок. Дело заведено по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и обращении недоброкачественных медицинских изделий по предварительному сговору.
По версии следствия, в апреле 2020 года предприниматель из Ангарска поставил в ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» партию медицинских масок стоимостью 10 млн рублей. Защитные маски на станцию скорой помощи, в областную больницу и госпиталь ветеранов войн поставлял ИП Сорокин Алексей Андреевич из Ангарска.
В качестве ИП Сорокин зарегистрировался только в феврале 2020 года, а за несколько месяцев получил госконтрактов на 200 млн рублей.
Сына чиновницы Илью Белоусова подозревают в соучастии в создании преступной схемы, направленной на незаконное обогащение. Имеет ли он отношение к делу о закупках защитных масок, не сообщается.