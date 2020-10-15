В России за сутки коронавирусом заразились еще 13 754 человек
В России за прошедшие сутки коронавирус выявили у 13 754 человек. Также сообщается о рекордном количестве умерших в результате осложнений от COVID-19 – 286 человек
В России за прошедшие сутки коронавирус выявили у 13 754 человек. Также сообщается о рекордном количестве умерших в результате осложнений от COVID-19 – 286 человек.
С начала пандемии коронавирусом заразились 1 354 163, из которых на сегодняшний день 1 048 097 человек полностью излечились, а 23 491 человек скончался.
В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 3 942 новых случая заражения коронавирусом, в Московской области – 439, в Санкт-Петербурге – 638, в Нижегородской области – 281, а Свердловской области – 213, в Ростовской области – 281, в ХМАО – 195, в Красноярском крае – 204, в Иркутской области – 183, в Воронежской области – 217, в Ставропольском крае – 163, в Ульяновской области – 174, в ЯНАО – 162, в Саратовской области – 152, в Волгоградской области – 167, в Архангельской области – 193, в Алтайском крае – 178.
Рост заболеваемости наблюдается во многих регионах страны в связи с чем, власти некоторых субъектов стали возвращать карантинные ограничения.