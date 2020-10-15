В Подмосковье пропавшую девятиклассницу нашли мертвой в канализационном колодце
Telegram-канал Lifeshot сообщает, что о пропаже подростка стало известно 10 октября. В полицию с заявлением об исчезновении школьницы обратилась ее мать. Женщина рассказала, что девочка сбежала из дома и что это происходило регулярно
В Домодедово Московской области в канализационном колодце нашли тело пропавшей ученицы 9-го класса.
Telegram-канал Lifeshot сообщает, что о пропаже подростка стало известно 10 октября. В полицию с заявлением об исчезновении школьницы обратилась ее мать. Женщина рассказала, что девочка сбежала из дома и что это происходило регулярно.
Сама заявительница состоит на учете в правоохранительных органах в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.
К поискам пропавшей подключились волонтеры и специальные службы, однако девочку нашли только спустя трое суток и мертвой.
По предварительным данным, подростка изнасиловали и задушили. НТВ со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольгу Врадий сообщает, что по подозрению в изнасиловании и убийстве девочки задержан 20-летний житель Ульяновской области. Молодой человек сознался в преступлении и заявил, что надругался и убил свою подругу в ходе ссоры.