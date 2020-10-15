15 октября 2020, 08:20
В Минпромторге не увидели необходимости в закрытии магазинов и кафе из-за коронавируса
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что магазины розничной торговли и предприятия общепита пока могут продолжать работать, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. При этом магазины и кафе обязаны соблюдать все требования Роспотребнадзора
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что магазины розничной торговли и предприятия общепита пока могут продолжать работать, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. При этом магазины и кафе обязаны соблюдать все требования Роспотребнадзора.
Денис Мантуров в беседе с ТАСС напомнил, что ситуация с распространением COVID-19 в каждом регионе разная, поэтому решение о закрытии торговых объектов и предприятий общепита должны решать местные власти.
«При соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», - добавил министр.