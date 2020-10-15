Власти Петербурга отказались снимать запрет на проведение одиночных пикетов
Власти Санкт-Петербурга отказались снимать запрет на проведение одиночных пикетов, который был введен в рамках «режима повышенной готовности» из-за пандемии коронавируса
Фото: ОВД-Инфо
Власти Санкт-Петербурга отказались снимать запрет на проведение одиночных пикетов, который был введен в рамках «режима повышенной готовности» из-за пандемии коронавируса.
В ответе комитета по вопросам законности и правопорядка правозащитному центру «Мемориал» говорится, что «любое публичное мероприятие, в том числе пикетирование, создает реальную возможность скопления людей, опасного с точки зрения возможного распространения новой коронавирусной инфекции».
9 октября в Петербурге продлили запрет на проведение публичных мероприятий с 11 октября на 29 ноября.
В Москве власти также объяснили запрет на одиночные пикеты «скоплением людей» и угрозой распространения коронавирусной инфекции.