15 октября 2020, 08:01
Глава Костромской области заразился коронавирусом накануне своей инаугурации
Еще один российский губернатор заразился коронавирусом. Глава Костромской области Сергей Ситников сообщил, что его тест на COVID-19 оказался положительным. Коронавирусом Ситников заразился накануне своей инаугурации
Еще один российский губернатор заразился коронавирусом. Глава Костромской области Сергей Ситников сообщил, что его тест на COVID-19 оказался положительным.
Коронавирусом Ситников заразился накануне своей инаугурации – в сентябре он выиграл губернаторские выборы.
«Вот зараза добралась и до меня. Сегодня у меня с помощью теста был выявлен ковид. В этой связи отменяю все мероприятия. Приношу извинения перед теми, кого приглашал на инаугурацию - ее завтра не будет», - сообщил глава Костромской области.
Сергей Ситников также добавил, что пока чувствует себя хорошо и не имеет ярко выраженных симптомов болезни.