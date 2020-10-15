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Общество
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15 октября 2020, 03:13

Препарат против коронавируса с недоказанной эффективностью внесли в список жизненно важных лекарств

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила, что препараты против коронавируса внесут в перечень жизненно важных лекарств. После этого стоимость препаратов от COVID-19 пересмотрят

Препарат против коронавируса с недоказанной эффективностью внесли в список жизненно важных лекарств

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила, что препараты против коронавируса внесут в перечень жизненно важных лекарств. После этого стоимость препаратов от COVID-19 пересмотрят.

Сейчас эти лекарства продаются по 8-12 тысяч рублей, что делает их недоступными для многих россиян.

Татьяна Голикова сообщила, что глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Фавипиравир, на основе которого в России выпускаются препараты от коронавируса, будет включен в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. Следующим шагом станет пересмотр стоимости препаратов в меньшую сторону.

Межу тем, фармакологи считают эффективность Фавипиравира в лечении коронавирусной инфекции недоказанной. Специалисты также сообщают о побочном эффекте препарата – он оказывает негативное влияние на морфогенез сперматозоидов, а также на печень.

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