Препарат против коронавируса с недоказанной эффективностью внесли в список жизненно важных лекарств
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила, что препараты против коронавируса внесут в перечень жизненно важных лекарств. После этого стоимость препаратов от COVID-19 пересмотрят
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила, что препараты против коронавируса внесут в перечень жизненно важных лекарств. После этого стоимость препаратов от COVID-19 пересмотрят.
Сейчас эти лекарства продаются по 8-12 тысяч рублей, что делает их недоступными для многих россиян.
Татьяна Голикова сообщила, что глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Фавипиравир, на основе которого в России выпускаются препараты от коронавируса, будет включен в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. Следующим шагом станет пересмотр стоимости препаратов в меньшую сторону.
Межу тем, фармакологи считают эффективность Фавипиравира в лечении коронавирусной инфекции недоказанной. Специалисты также сообщают о побочном эффекте препарата – он оказывает негативное влияние на морфогенез сперматозоидов, а также на печень.