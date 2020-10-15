Суд отклонил жалобу сотрудника ФБК на отсутствие питьевой воды в воинской части на Новой Земле
Архангельский гарнизонный военный суд отклонил иск сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова, который служит на архипелаге Новая Земля, об отсутствии питьевой воды в воинской части
Архангельский гарнизонный военный суд отклонил иск сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова, который служит на архипелаге Новая Земля, об отсутствии питьевой воды в воинской части.
Согласно решению суда, военнослужащему российской армии «не положена чистая вода, только талый снег». «Но Руслан все равно одержал победу - ему и его сослуживцам больше не выдают просроченные продукты», - сообщил юрист ФБК Александр Головач в Twitter.
Руслан Шаведдинов сообщил, что к месту его службы не доставляют бутилированную питьевую воду, а подземных источников рядом нет, поэтому солдатам приходится топить снег. Этой водой военнослужащие умываются, пьют и готовят на ней. В судебном иске Шаведдинов требовал признать «бездействие командира войсковой части по обеспечению продуктами питания и питьевой водой надлежащего качества».