Немецкие эксперты считают, что яд Алексею Навальному подмешали в чай в аэропорту Томска
Немецкие эксперты считают, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок» в аэропорту Томска перед вылетом в Москву
Немецкие эксперты считают, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок» в аэропорту Томска перед вылетом в Москву. Напомним, что политику стало плохо во время полета, а пилоты экстренно посадили самолет в Омске.
The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного сотрудника силовых структур Германии сообщает, что вещество из группы «Новичок» в виде порошка подсыпали в жидкость, которую пил Алексей Навальный. Предполагается, что яд был добавлен в чай, который оппозиционер пил в аэропорту Томска.
По другой версии, яд содержался и в чае и в бутылке с минеральной водой, из которой политик пил в номере гостиницы. На этой бутылке военные вирусологи обнаружили следы «Новичка».
Напомним, что выводы немецких экспертов о том, что Навальный был отравлен именно боевым ядом «Новичок», подтвердили независимые лаборатории во Франции и Швеции, а также специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).