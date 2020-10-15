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15 октября 2020, 01:41

Владимир Путин сообщил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса COVID-19. Препарат носит название «ЭпиВакКорона»

Владимир Путин сообщил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса COVID-19. Препарат носит название «ЭпиВакКорона».

О регистрации второй вакцины от коронавируса сообщил президент Владимир Путин. Глава государства также отметил, что «на подходе еще третья вакцина», которую разработали специалисты Центра имени Чумакова РАН.

Вакцине «ЭпиВакКорона» еще предстоит пройти пострегистрационные испытания, в ходе которых препарат введут 40 тысячам добровольцев. Сейчас третий этап испытаний проходит первая в России вакцина от коронавируса «Спутник V», созданная Центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

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