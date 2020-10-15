В Москве начали продавать места в очереди за новым iPhone 12
Москвич по имени Алексей рассказал, что выложил объявление на Avito, в котором предложил занять место в очереди для желающих одними из первых получить новый смартфон. На следующее утро он получил несколько запросов на свою услугу
После презентации новых смартфонов iPhone в Москве начали продавать места в очереди в официальный магазин Apple в день старта продаж гаджетов.
Москвич по имени Алексей рассказал агентству «Москва», что выложил объявление на Avito, в котором предложил занять место в очереди для желающих одними из первых получить новый смартфон. На следующее утро он получил несколько запросов на его услугу. Некоторые предлагали Алексею за стояние в очереди 50 тысяч рублей (сам iPhone 12 обойдется покупателям примерно в 80-110 тысяч рублей).
Алексей также рассказал, что этим бизнесом (продажа мест в очереди) занимается определенный круг людей, а «обычному смертному в очередь не пройти». Мужчина добавил, что первые 40 человек в очереди в первые дни после старта продаж iPhone – это перекупщики, поэтому у простых людей очень мало шансов купить гаджет.
Клинический психолог Михаил Хорс в свою очередь объяснил такой ажиотаж вокруг новых «айфонов» тем, что люди, которые внутренне самообесценены, пытаются исправить это при помощи внешних атрибутов.