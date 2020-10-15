Власти Якутии обязали соблюдать карантин людей с признаками ОРВИ и их родственников
В правительстве республики сообщили, что с 14 октября члены семьи гражданина, у которого обнаружили ОРВИ, в течение двух недель будут обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания
Глава Якутии Айсен Николаев ужесточил карантинные правила в регионе из-за роста заболеваемости коронавирусом.
В правительстве республики сообщили, что с 14 октября члены семьи гражданина, у которого обнаружили ОРВИ, в течение двух недель будут обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.
Двухнедельный карантин должны соблюдать и местные жители, контактировавшие с зараженным COVID-19.
Жители Якутии обязаны уведомлять работодателей о том, что у члена семьи есть симптомы ОРВИ, не дожидаясь результатов лабораторных исследований. В свою очередь работодатели должны предоставить таким сотрудникам возможность работать из дома. Если же работа в удаленном режиме невозможна, то руководство предприятия должно предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск или отпуск без содержания по соглашению сторон.