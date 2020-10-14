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Общество
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14 октября 2020, 18:10

Скончался засекреченный свидетель по делу аспиранта Азата Мифтахова, обвиняемого в нападении на офис «ЕР»

13 октября секретного свидетеля Андрея Петрова по делу математика должны были допросить в Головинском суде Москвы, однако представитель прокуратуры сообщил о его кончине

Скончался засекреченный свидетель по делу аспиранта Азата Мифтахова, обвиняемого в нападении на офис «ЕР»

Секретный свидетель по делу аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который обвиняется в нападении на офис «Единой России», скончался.

«Медуза» сообщает, что 13 октября секретного свидетеля Андрея Петрова по делу математика должны были допросить в Головинском суде Москвы, однако представитель прокуратуры сообщил о его кончине. Таким образом, ключевой свидетель обвинения не смог повторить суду свои показания. Ранее Андрей Петров утверждал, что якобы видел Азата Мифтахова возле офиса «Единой России», а потом узнал его по «выразительным бровям».

Гособвинитель сообщил суду, что свидетель Петров скончался в результате «травмы сердца» 15 января 2020 года. «Медуза» отмечает, что в этот же день в результате удара «ножом в сердце» скончался ключевой свидетель обвинения по делу запрещенного в России движения «Артподготовка». Свидетель Дмитрий Мурмалев дал показания против обвиняемых в терроризме активистов. Предположительно, Андрей Петров и Дмитрий Мурмалев – один и тот же человек.

Обвинение против аспиранта Азата Мифтахова строится исключительно на показаниях засекреченных свидетелей. Еще один свидетель под псевдонимом Караульный заявил, что аспирант якобы состоял в «Народной самообороне» и принимал в его деятельности активное участие. В ходе заседания суда 13 октября Караульный заявил, что знал только Мифтахова, хотя ранее утверждал, что знал всех обвиняемых по делу о нападении на офис «Единой России» пофамильно. Кроме того, на заседании Караульный признал, что многие его показания о Мифтахове — только предположения, а не утверждения.

Защита аспиранта теперь намерена ходатайствовать об исключении показаний Караульного и Петрова, данных во время следствия из доказательств по делу.

Сам математик своей вины не признает, хотя следователи пытались добиться признания силовыми методами. Ранее Мифтахов сообщил своему адвокату, что полицейские его били и угрожали шуруповертом, требуя дать признательные показания. След шуруповерта на груди и синяк на ухе Мифтахова позже зафиксировали его адвокат и члены Общественной наблюдательной комиссии. Тем не менее, Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о применении насилия против полицейских.

На пытки током также жаловался анархист Даниил Галкин, у которого 1 февраля прошел обыск по тому же делу. Под пытками Галкин дал показания о том, что Мифтахов может быть причастен к изготовлению взрывчатки. Что касается этого дела, то суд посчитал, что доказательств вины аспиранта в изготовлении взрывчатки недостаточно.

Правозащитная организация «Мемориал» признала Азата Мифтахова политзаключенным, а в его поддержку выступили сотни математиков и ученых, включая известного философа и лингвиста Ноама Хомского.

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