Евросоюз включил в «список Навального» главу ФСБ Александра Бортникова
В санкционном списке, который подготовили и согласовали члены Евросоюза в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, значится имя директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова
В санкционном списке, который подготовили и согласовали члены Евросоюза в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, значится имя директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех европейских чиновников.
Помимо Александра Бортникова в санкционный список включили заместителей главы Минобороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, руководителя управления президента по внутренней политике Андрея Ярина и полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.
Ранее сообщалось, что санкции из-за отравления Алексея Навального будут введены в отношении шестерых россиян и одной организации. Этой организацией может стать Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий. Западные спецслужбы считают в этом НИИ был разработан боевой яд «Новичок». Именно вещество этой группы европейские военные вирусологи обнаружили в организме Алексея Навального.