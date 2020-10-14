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14 октября 2020, 17:11

Евросоюз включил в «список Навального» главу ФСБ Александра Бортникова

В санкционном списке, который подготовили и согласовали члены Евросоюза в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, значится имя директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова

Евросоюз включил в «список Навального» главу ФСБ Александра Бортникова

В санкционном списке, который подготовили и согласовали члены Евросоюза в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, значится имя директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех европейских чиновников.

Помимо Александра Бортникова в санкционный список включили заместителей главы Минобороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, руководителя управления президента по внутренней политике Андрея Ярина и полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Ранее сообщалось, что санкции из-за отравления Алексея Навального будут введены в отношении шестерых россиян и одной организации. Этой организацией может стать Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий. Западные спецслужбы считают в этом НИИ был разработан боевой яд «Новичок». Именно вещество этой группы европейские военные вирусологи обнаружили в организме Алексея Навального.

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