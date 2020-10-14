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Техномир
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14 октября 2020, 16:10

Покупатели новых iPhone 12 останутся без бесплатных наушников и адаптера питания

На сайте производителя сообщается, что комплект новых смартфонов iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max будет состоять из смартфона и нового зарядного кабеля USB-C/Lightning, который пришел на замену провода USB-A

Покупатели новых iPhone 12 останутся без бесплатных наушников и адаптера питания

Компания Apple будет продавать свои смартфоны с упрощенным комплектом, то есть без проводных наушников EarPods и зарядного адаптера.

На сайте производителя сообщается, что комплект новых смартфонов iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max будет состоять из смартфона и нового зарядного кабеля USB-C/Lightning, который пришел на замену провода USB-A.

В Apple объяснили «недокомплект» желанием сократить негативное воздействие на окружающую среду.

Компания перестанет комплектовать бесплатными аксессуарами и более старые мождели смартфонов, например, iPhone XR, SE и вышедший в 2019 году iPhone 11.

Коробки со смартфонами теперь будут иметь более компактные габариты, что также может помочь компании сэкономить на транспортировке продукции.

Отметим, что в официальных интернет-магазинах компании адаптер питания мощностью пять ватт можно купить за 1790 рублей, а проводные наушники EarPods - за 1990 рублей.

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