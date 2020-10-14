Житель Пермского края 771 раз пытался дозвониться до медиков и узнать результат теста на COVID-19
13 октября мужчине все же удалось дозвониться до медиков, но оказалось, что результаты не готовы. По словам мужчины, ему пояснили, что сейчас они получают из лаборатории ответы тех, кто сдавал тест в конце сентября
Житель Пермского края 771 раз пытался дозвониться до медицинской организации, чтобы узнать результат своего теста на коронавирус COVID-19.
Мужчина рассказал порталу Ura.ru, что сначала ему сказали, что результат теста будет готов 9 октября, а потом перенесли дату готовности на 12 октября. «Я звонил им при помощи автодозвона 12 октября 771 раз. За семь часов дозвона ответили только один раз, подышали в трубку и положили обратно», - рассказала пациент.
13 октября мужчине все же удалось дозвониться до медиков, но оказалось, что результаты не готовы. По словам мужчины, ему пояснили, что сейчас они получают из лаборатории ответы тех, кто сдавал тест в конце сентября.
В департаменте здравоохранения пообещали провести проверку по факту задержки результатов тестирования на коронавирус.