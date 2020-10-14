Президентская кампания Ксении Собчак в 2018 году была полностью согласована с Кремлем
Президентская кампания Ксении Собчак в 2018 году была согласована с Кремлем, а идея выдвижения принадлежала близкому к Владимиру Путину бизнесмену Юрию Ковальчуку. Сама телеведущая данную информацию отрицает
Президентская кампания Ксении Собчак в 2018 году была согласована с Кремлем, а идея выдвижения принадлежала близкому к Владимиру Путину бизнесмену Юрию Ковальчуку. Сама телеведущая данную информацию отрицает.
Близкий к Кремлю источник издания «Проект» сообщил, что летом 2017 года Ксения Собчак несколько раз встречалась с Владимиром Путиным, а по итогам этих встреч глава государства санкционировал финансирование ее предвыборной кампании Собчак. Также он сообщил будущему кандидату в президенты, о чем она может говорить в ходе агитационной кампании, а о чем – нет.
Также источник сообщил, что идея выдвижения телеведущей, имеющей скандальную репутацию, принадлежала Юрию Ковальчуку. Ксению Собчак в качестве кандидата в президенты выбрали за высокую узнаваемость, но при этом крайне низкий электоральный рейтинг. Среди других вариантов у Кремля были Дмитрий Гудков, Антон Красовский, Елена Летучая и Олег Тиньков.
«Все было как с бизнесменом Михаилом Прохоровым. Ковальчук встречался с ним, и они обсуждали, что нужна замена Навальному. В случае с Собчак было то же самое, нужно было заполнить либеральный лагерь», - сообщил источник.
Ксения Собчак информацию о согласовании своей президентской кампании в Кремле отрицает.