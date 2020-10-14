В Петербурге по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта задержали его тещу
Следователи считают, что женщина могла принимать непосредственное участие в убийстве своего зятя. Напомним, что ранее по обвинению в убийстве музыканта была арестована его жена Марина Кохал
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали Елену Кохал тещу убитого рэпера Энди Картрайта. Следователи считают, что женщина могла принимать непосредственное участие в убийстве своего зятя. Напомним, что ранее по обвинению в убийстве музыканта была арестована его жена Марина Кохал.
Портал 78.ru сообщает, что мать вдовы Энди Картрайта могла принимать непосредственное участие в убийстве либо помогала дочери в попытке избавиться от трупа.
В Следственном комитете сообщили, что Елена Кохал присутствовала в квартире своей дочери и ее мужа в момент убийства, а также при последующем расчленении тела.
Напомним, что о гибели Энди Картрайта стало известно в августе 2020 года. Адвокат Марины Кохал обратился в полицию и сообщил, что рэпер скончался от передозировки наркотиков, а его жена расчленила его тело, чтобы спрятать.
В квартире музыканта следователи нашли пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике, а также изъяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.
Позже силовики задержали Марину Кохал по обвинению в убийстве мужа. По версии следствия, женщина убила его из ревности, после чего пыталась избавиться от трупа.