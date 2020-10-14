14 октября 2020, 14:52
Россия с 1 ноября возобновит рейсы в Сербию, на Кубу и в Японию
Предполагается, что самолеты из Москвы в Сербию (Белград) и на Кубу (Кайо-Коко и Санта-Клара) будет летать два раза в неделю, а из Москвы в Японию (Токио) - один раз в неделю. Еще один рейс в Токио будет осуществляться из Владивостока
Россия с 1 ноября планирует возобновить пассажирское авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией.
Предполагается, что самолеты из Москвы в Сербию (Белград) и на Кубу (Кайо-Коко и Санта-Клара) будет летать два раза в неделю, а из Москвы в Японию (Токио) - один раз в неделю. Еще один рейс в Токио будет осуществляться из Владивостока, сообщает РИА Новости.
Помимо этого, российские власти решили увеличить количество рейсов из России в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ, а также в Белоруссию.