14 октября 2020, 13:46
Евросоюз согласовал санкции против шестерых россиян из-за отравления «Навального»
Комитет постоянных представителей государств в Евросоюзе согласовал санкции в отношении шести российских граждан из-за отравления Алексея Навального веществом из группы «Новичок»
Комитет постоянных представителей государств в Евросоюзе согласовал санкции в отношении шести российских граждан из-за отравления Алексея Навального веществом из группы «Новичок».
Корреспондент радиостанции «Свободная Европа» Рикард Йозвяк сообщил, что пока речь идет о введении экономических и визовых ограничений в отношении шести россиян и одной организации. Санкционный список будет опубликован в четверг.
В свою очередь французское издание Le Monde сообщает, что в санкционный список включены девять российских официальных лиц, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
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