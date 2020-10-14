Экологи сообщили о выявлении следов тяжелых металлов и нефти в Авачинском заливе
Российское отделение «Гринпис» опубликовало первые результаты исследования проб воды и биоматериалов, взятых на Камчатке после массовой гибели морских обитателей
Российское отделение «Гринпис» опубликовало первые результаты исследования проб воды и биоматериалов, взятых на Камчатке после массовой гибели морских обитателей. Во взятых пробах обнаружены тяжелые металлы, компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты, а также вещество, которое может входить в состав биопестицидов.
В пробах морской, речной воды и биоматериалов (моллюски, крабы) лабораторией ИЦ «Химтест» РХТУ им. Менделеева обнаружены компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты и эфиры, хлорсодержащие и некоторые другие соединения.
Специалисты Химико-аналитического центра «Арбитраж» на базе ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» в свою очередь обнаружили в пробах воды диаллилсульфид, который может входить в том числе состав биопестицидов, а также соединения группы терпенов, производные жирных кислот и гексаэтиленгликоля.
Помимо этого в пробах воды из Авачинского залива специалисты обнаружили металлы, в том числе соединения ртути, бора, ванадия, селена на уровне предельно допустимой концентрации. Наличие цианидов и хлорорганических пестицидов выявлено не было.
Экологи отметили, что ни одно из установленных в пробах соединений само по себе или в выявленных концентрациях не могло вызвать экологическое бедствие. Специалисты продолжают выяснять причины катастрофы в акватории Тихого океана.