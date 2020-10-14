В Барнауле перед визитом губернатора Томенко разогнали очереди в поликлиниках
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко приехал с инспекцией в поликлиники, на которые жаловались местные жители из-за больших очередей и невозможности попасть на прием
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко приехал с инспекцией в поликлиники, на которые жаловались местные жители из-за больших очередей и невозможности попасть на прием.
К удивлению журналистов и местных жителей, глава региона не увидел в медучреждениях ни одной очереди. А все из-за того, что перед приездом Виктора Томенко все очереди из пациентов разогнали. Во время инспекции людей запускали в поликлиники через заднюю дверь, а когда губернатор уехал, то очереди снова появились.
Znak.com сообщает, что губернатор посетил поликлинику № 14. На опубликованных пресс-службой правительства региона кадрах видно, что очереди в медучреждении действительно отсутствуют, хотя до этого там стояли толпы людей.
Паблик «Барнаул 22» в соцсети «ВКонтакте» сообщает, что перед самым визитом г-на Томенко очереди разогнали, а пациентов запускали через другой вход. Пациенты пожаловались, что их просто «выгнали» из поликлиники и им приходилось стоять в очереди с другой стороны медучреждения, тогда как глава региона с официальной делегацией заходил с центрального входа. Похожая ситуация наблюдалась и других медицинских учреждениях города.
Жители Алтайского края возмущены тем, что руководство поликлиник заранее предупредили о визите губернатора, поэтому они успели подготовиться и все «зачистить» от толп пациентов.
Местные журналисты подтвердили слова очевидцев о ликвидации очередей к приезду Виктора Томенко. Пациенты стояли в очередях с утра, а затем их просто выгнали.
В пресс-службе правительства Алтайского края отказались комментировать информацию о «зачистке» поликлиник от людей перед визитом губернатора.