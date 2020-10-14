Петербуржцам пригрозили карантином, если они не будут соблюдать масочный режим
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие меры профилактики против коронавируса. В противном случае он введет в северной столице ограничительные меры
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие меры профилактики против коронавируса. В противном случае он введет в северной столице ограничительные меры.
«Мы все сейчас стоим перед выбором — по какому пути пойти — четкое соблюдение предписаний Роспотребнадзора, для чего требуется соблюдение дисциплины каждым жителем, или же ввод ограничений на работу организаций, которые вновь ударят по экономике», - написал Александр Беглов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Жду понимания и содействия от каждого петербуржца», - добавил губернатор.
По данным на утро 14 октября, в Петербурге зарегистрировано 602 случая заражения коронавирусом.
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