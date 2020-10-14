Бывшего главу Удмуртии приговорили к 10 годам колонии за взятку в 140 млн рублей
Завьяловский райсуд Удмуртии приговорил бывшего главу республики Александра Соловьева к 10 годам лишения свободы по делу о коррупции. Отбывать срок бывший чиновник будет в колонии строгого режима
Завьяловский райсуд Удмуртии приговорил бывшего главу республики Александра Соловьева к 10 годам лишения свободы по делу о коррупции. Отбывать срок бывший чиновник будет в колонии строгого режима.
По решению суда, Александр Соловьев также должен выплатить штраф в размере 275 млн рублей, сообщает ТАСС.
Суд признал Соловьева виновным в получении двух взяток на 140 млн рублей от предпринимателей, занятых на строительстве мостов через реки Кама и Буй. Бывший губернатор признал свою вину.
В рамках дела суд по ходатайству следствия арестовал жилые дома экс-главы Удмуртии, квартиры, нежилые помещения и земельные участки, а также автомобили, снегоходы, доли в компаниях, 15 млн рублей, слитки золота и другие ценности. Также арест был наложен на дом с участком в Испании.