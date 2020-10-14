«Уралвагонзавод» не смог найти покупателей на свою продукцию
Топ-менеджер одного из грузоотправителей сообщил, что вагоны УВЗ оказались настолько невостребованными, что руководство завода «упрашивает купить хотя бы несколько»
Крупнейший в России производитель вагонов «Уралвагонзавод» (УВЗ) не смог найти покупателей на свою продукцию в следующем году. Об отсутствии покупателей сообщили источники РБК в одном из крупнейших железнодорожных операторов, а также источник на самом предприятии.
Топ-менеджер одного из грузоотправителей сообщил, что вагоны УВЗ оказались настолько невостребованными, что руководство завода «упрашивает купить хотя бы несколько». Источник отметил, что железнодорожный рынок сейчас и так переполнен, а идея «Российских железных дорог» отменить льготные тарифы для порожнего пробега и инновационных полувагонов пугают потенциальных покупателей.
На портале госзакупок сведений о поставках вагонов с «Уралвагонзавода» на 2021 год нет. Для сравнения, на ткущий год у завода есть 32 контракта на 649 млрд рублей, что в два раза меньше, но все они заключены с исправительными колониями в Свердловской области.
Также сообщается, что из-за снижения спроса УВЗ все равно не планирует останавливать производство. Сейчас производящие металл для вагонов цеха работают также на оборонное производство, поэтому в случае прекращения выпуска гражданской продукции, придется остановить и выпуск военной.