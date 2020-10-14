В России за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось на 14 231 человек и составило 1 340 409 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по контролю за распространением COVID-19
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось на 14 231 человек и составило 1 340 409 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по контролю за распространением COVID-19.
За прошедшие сутки в России от вызванных коронавирусом осложнений скончались 239 человек. С начала пандемии от новой инфекции скончались 230205 человек.
В Москве за сутки выявили 4 573 новых случая заражения коронавирусом, в Московской области – 429, в Санкт-Петербурге – 602, в Нижегородской области – 277, в Свердловской области – 211, в Ростовской области – 280, в ХМАО, - 199, в Красноярском крае – 195, в Иркутской области – 179, в Воронежской области – 216, в Ставропольском крае – 165, в Ульяновской области – 170, в ЯНАО – 163, в Саратовской области – 153, в Волгоградской области – 169, в Мурманской области – 159, в Архангельской области – 195.