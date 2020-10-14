В Севастополе из-за отсутствия осадков запасов воды хватит ровно на 81 день
В Севастополе введен режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды. Если в городе и его окрестностях не выпадет большого количества осадков, то воды хватит всего на 81 день
В Севастополе введен режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды. Если в городе и его окрестностях не выпадет большого количества осадков, то воды хватит всего на 81 день.
В правительстве Севастополя сообщили, что на сегодняшний день запасы Чернореченского водохранилища, от которого получает воду почти весь город, составляют 16,8 млн кубометров воды. При этом 7 млн кубометров являются «неприкосновенным запасом», ниже которого опускаться нельзя.
«С учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день», - предупредили чиновники.
Власти города сообщили о начале работ по замене участков водопровода с большими потерями воды, а также работ по геологическим изысканиям в целях поиска и оценки запасов подземных вод на территории Севастополя.
Кроме того, со следующей недели власти планируют начать переброску воды из озера у горы Гасфорта.