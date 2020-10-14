14 октября 2020, 10:55
Следствие нашло у экс-министра Абызова многомиллионные счета в «Совкомфлоте»
Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова обнаружил у него новые многомиллионные банковские счета
Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова обнаружил у него новые многомиллионные банковские счета.
Агентство ТАСС сообщает, что Басманный суд Москвы по ходатайству следствия наложил на эти счета обеспечительный арест.
Речь идет о валютных счетах в ПАО «Совкомбанк» компаний «Беста Холдингс Лимитед», «Алинор Инвестментс Лимитед», «Куллен Холдингс Лимитед», «Лисенто Инвестментс Лтд», «Вантросо Трейдинг Лтд».
Напомним, Михаил Абызов находится под арестом по делу, возбужденному по статьям мошенничество, организация преступного сообщества и легализация денежных средств.