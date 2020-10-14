14 октября 2020, 10:50
В Москве такси пробило ограждение и упало в Яузу. Водитель погиб
В Москве такси вылетело с дороги на Андроньевской набережной и упало в реку Яузу. В ГИБДД со ссылкой на записи с камер наружного наблюдения сообщили, что таксист не справился с управлением, пролетел поворот, врезался в ограждение, пробил его упал реку
В Москве такси вылетело с дороги на Андроньевской набережной и упало в реку Яузу. В ГИБДД со ссылкой на записи с камер наружного наблюдения сообщили, что таксист не справился с управлением, пролетел поворот, врезался в ограждение, пробил его упал реку.
Агентство «Москва» сообщает, что водитель такси погиб на месте. Его тело извлекли из воды, а автомобиль пока еще находится в Яузе.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.