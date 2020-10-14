В Москве учащихся с 6 по 11 класс переведут на дистанционное обучение
Московские власти после дополнительных «антикоронавирусных» каникул, которые заканчиваются 18 октября, частично переведут школьников на дистанционное обучение
Московские власти после дополнительных «антикоронавирусных» каникул, которые заканчиваются 18 октября, частично переведут школьников на дистанционное обучение.
С 19 октября по 1 ноября на дистанционное обучение будут переведены учащиеся с 6 по 11 класс. Ученики младших классов сразу после каникул вернутся к очному обучению, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Такое решение градоначальник объяснил тем, что старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. По статистике, на их долю приходится две трети заболевших детей. Кроме того, младшим школьникам сложнее адаптироваться к дистанционному формату.