Топ-менеджеров «дочки» Сбербанка обвинили в групповом изнасиловании. В компании это отрицают
Топ-менеджеров компании «Сбербанк страхование жизни» (дочернее предприятие государственного Сбербанка) обвинили в групповом изнасиловании на корпоративном мероприятии
Топ-менеджеров компании «Сбербанк страхование жизни» (дочернее предприятие государственного Сбербанка) обвинили в групповом изнасиловании на корпоративном мероприятии.
Женщина, имя которой не называется, обвинила трех топ-менеджеров компании в групповом изнасиловании в декабре 2019 года в одном из рабочих кабинетов. По словам потерпевшей, в этом участвовали гендиректор компании Алексей Леоненко, финансовый директор Александр Жуков и исполнительный директор Дмитрий Горшков, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Сейчас по заявлению женщины проводится доследственная проверка по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
В компании «Сбербанк страхование жизни» заявили, что данная информация не соответствует действительности и порочит деловую репутацию компании. Сотрудники, которых обвинили в изнасиловании, готовят встречные заявления в правоохранительные органы и иски в суд о защите чести и достоинства.