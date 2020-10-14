Депутаты Мосгордумы попросили прокуратуру проверить указ Собянина о передаче данных сотрудников на удаленке
Депутат Михаил Тимонов считает, что указ Сергея Собянина нарушает нормы Конституции и Трудового кодекса, которые запрещают работодателям передавать кому-либо персональные данные работников без их письменного согласия
Оппозиционные депутаты Мосгордумы обратились к прокурору Москвы Денису Попову с просьбой проверить указ мэра Сергея Собянина о переводе на удаленную работу 30% сотрудников предприятий, а также о требовании к работодателям предоставлять властям личные данные сотрудников на удаленке.
Напомним, с 12 октября столичные работодатели должны еженедельно предоставлять в мэрию номера телефонов, транспортных карт и регистрационных номеров автомобилей сотрудников, которые работают дистанционно. За невыполнение этого требования мэр пригрозил предприятиям крупными штрафами.
Депутат Михаил Тимонов считает, что указ Сергея Собянина нарушает нормы Конституции и Трудового кодекса, которые запрещают работодателям передавать кому-либо персональные данные работников без их письменного согласия.
Обращение к прокурору подписали Михаил Тимонов, Николай Зубрилин, Елена Шувалова, Елена Янчук, Екатерина Енгалычева, Ступин Евгений, Павел Тарасов и Дмитрий Локтев.
В Департаменте информационных технологий Москвы заявили, что затребованные властями данные не являются персональными и могут быть переданы без привязки к ФИО работника.