14 октября 2020, 07:50
Белорусские пограничники начали требовать от россиян справки об отсутствии COVID-19 при въезде в страну
Власти Белоруссии изменили правила въезда в республику для российских граждан, которые вступили в силу 14 октября. Теперь россиянам необходимо иметь при себе справку, свидетельствующую об отсутствии коронавируса COVID-19
Власти Белоруссии изменили правила въезда в республику для российских граждан, которые вступили в силу 14 октября.
Теперь россиянам необходимо иметь при себе справку, свидетельствующую об отсутствии коронавируса COVID-19.
Новое правило касается иностранных лиц, прибывших из стран, не включенных в перечень государств, в которых регистрируются случаи COVID-19 (прибывающие из указанных в документе государств должны уйти на обязательный двухнедельный карантин; Россия была исключена из данного списка в июле). Таким образом, требование распространяется и на приезжих из России.
Справка должна быть оформлена на русском, белорусском и английском языках. Сам тест должен быть сделан не позднее 72 часов до даты пересечения границы.