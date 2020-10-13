Компания Apple представила Pro-модели смартфона iPhone 12
Компания Apple представила еще два смартфона нового поколения. Модельный ряд iPhone 12 и iPhone 12 Mini дополнили более дорогие iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max
Компания Apple представила еще два смартфона нового поколения. Модельный ряд iPhone 12 и iPhone 12 Mini дополнили более дорогие iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
Топовые смартфоны отличаются от базовых наличием увеличенного дисплея, тройной камеры и большим набором оперативной памяти.
Так, модель iPhone 12 Pro получила 6,1-дюймовй экран, а модель iPhone 12 Pro Max - 6,7-дюймовый OLED-экран. Размеры остались такими же, как у моделей 11-го поколения за счет уменьшения рамок.
На задней поверхности смартфонов установлены блок из трех камер, вспышки и LiDAR.
iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max представлены в четырех цветах — стальной, черный, золотой и голубой.
Стоимость этих устройств составил 999 долларов (iPhone 12 Pro) и 1099 долларов (iPhone 12 Pro Max).