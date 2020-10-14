СКР возбудил дело о халатности в отношении должностных лиц после стрельбы под Нижним Новгородом
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после стрельбы в поселке Большеорловское Нижегородской области, жертвами которой стали три человека
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после стрельбы в поселке Большеорловское Нижегородской области, жертвами которой стали три человека.
Дело возбуждено по статье «Халатность». Следователи выявили нарушения при выдаче разрешения на оружие подозреваемому в убийстве трех человек 18-летнему Даниле Монахову. Молодой человек не прошел установленный законом обязательный медосмотр, сообщает ТАСС.
Также выяснилось, что Монахов наблюдался у врача из-за депрессии, однако он не состоял на учете у психиатра.
Напомним, 12 октября Данила Монахов ранил свою бабушку из ружья, а затем открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское. В результате трое мужчин скончались, еще трое пострадавших были госпитализированы. На следующий день юношу нашли мертвым в лесу.