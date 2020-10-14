14 октября 2020, 03:11
В Минздраве сообщили о заполнении коек для коронавирусных пациентов на 90%
Заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев сообщил, что на сегодняшний день койки для больных коронавирусом заполнены в российских больницах на 90%. Из них 20% коек заняты больными в состоянии легкой степени болезни
Фото: okprzn.ru
Заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев сообщил, что на сегодняшний день койки для больных коронавирусом заполнены в российских больницах на 90%. Из них 20% коек заняты больными в состоянии легкой степени болезни.
«На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%», - сообщил чиновник, слова которого приводит «Интерфакс».
Напомним, что в России уже несколько недель продолжается рост числа новых заражений COVID-19. По данным на 13 октября, в стране выявили 13 868 новых случаев и зафиксировали 244 смерти пациентов с коронавирусом.