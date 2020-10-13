Компания Apple представила iPhone 12-го поколения
На задней панели нового «айфона» расположена двойная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Напомним, что у предыдущей модели смартфона были три камеры. 12-й «айфон» также получил OLED-дисплей с пиковой яркостью в 1200 нит
Компания Apple в ходе онлайн-презентации представила новый смартфон iPhone 12 с поддержкой сети 5G.
Смартфон получил новый чип A14 с поддержкой сетей пятого поколения, который имеет два высокопроизводительных ядра и четыре для простых задач, графическая система имеет четыре ядра.
На задней панели нового «айфона» расположена двойная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Напомним, что у предыдущей модели смартфона были три камеры. 12-й «айфон» также получил OLED-дисплей с пиковой яркостью в 1200 нит.
Сама модель отличается от прошлых версий обновленным дизайном с плоскими гранями в стиле iPhone 5. Корпус смартфона стал 11% тоньше, на 15% меньше, а вес устройства – на 16% меньше.
Также был представлен iPhone 12 Mini. Устройство похоже на iPhone 12, только меньше и тоньше его.