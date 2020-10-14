14 октября 2020, 02:45
Минздрав разрешил протестировать вакцину от коронавируса на пожилых гражданах
Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение клинического исследования отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» на гражданах старше 60 лет
Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение клинического исследования отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» на гражданах старше 60 лет.
В ведомстве заявили, что целью проведения исследований является расширение возможностей применения вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжелого течения COVID-19.
В этом исследовании примут участие 110 добровольцев старше 60 лет. Сами испытания пройдут на базе Центральной клинической больницы Управделами Президента РФ.